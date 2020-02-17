Girne, İsmet hocasını kaybetti

Girne’nin tanınmış eğitimcilerinden, Türk Ocağı Limasol (TOL) Başkanlığı görevini de yapmış İsmet Özkavra hayatını kaybetti.

Limasol 19 Mayıs Lisesi ve Girne Anafartalar Lisesi’nde uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan İsmet Özkavra, spor ve Fenerbahçe tutkusuyla da tanınıyordu.

1964’te Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan İsmet Özkavra, bir dönem Namık Kemal Lisesi’nde de görev yapmıştı. Limasol kökenli İsmet Hocanın vedadı, öğrencileri ve sevenlerini üzdü.

İsmet Özkavra’nın cenazesi 18 Şubat Salı, Girne Nurettin Ersin Cami’deki dini törenin ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.