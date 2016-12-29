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Girne İnisiyatifi 2017’yi dileklerle karşıladı…

Girne İnisiyatifi 2017’yi dileklerle karşıladı…

Girne inisiyatif üyeleri 2017’den beklentilerini yılbaşı kartlarına yazarak Girne Belediyesi’nin bulunduğu meydandaki bir ağaca astı.

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Girne’de yaşayan sivil insanlar tarafından oluşturulan Girne İnisiyatifi, 2016’yı geride bırakmaya hazırlandığımız günlerde yeni yılı farklı bir etkinlikle karşıladı. Bir süreden beridir Girne’de yaşanan çevre sorunlarına dikkat çeken ve bununla ilgili mücadele etmeye başlayan inisiyatif üyeleri 2017’den beklentilerini yılbaşı kartlarına yazarak Girne Belediyesi’nin bulunduğu meydandaki bir ağaca astı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara sıcak şarap ikramı yapıldı.

Çok sayıda Girnelinin katıldığı etkinliğe bölgeden geçen turistler ve öğrenciler de ilgi gösterdi, Girne için dilek ve beklentilerini sundu.

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İnisiyatiften yapılan açıklamada ağaca asılan kartların çevre kirliliği yaratmaması açısından 1 Ocak günü geri toplanacağı ifade edilirken 2017 yılında da daha güzel bir Girne’de yaşamak için mücadeleye devam edileceği vurgulandı. 

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