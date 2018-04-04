Girne, içler acısı

Fehime ALASYA-Didem MENTEŞ

Ülkenin en güzel turistik şehirlerinden biri olan Girne kangren olmuş sorunlarla boğuşmaya devam ediyor…

Her gün yüzlerce turisti ağırlayan, binlerce vatandaşı bünyesinde barındıran Girne, trafik ve otopark sorunu ile boğuşmaya devam ediyor.

Gerek şehir içersinde gerekse çevresinde yapılan yol çalışmaları, günlük yaşamın her alanında hissedilir boyutlarda, vatandaş usanıp bıktı…

Çevre yollarında yaşanan trafik sorunları, şehir içinde de farklı şekilde vatandaşın karşısında…

“Kaldırımda çocuğun elinden tutup yürümeye korkar olduk” diyen vatandaş, kaldırımların işgal edildiğinden yakındı.

Ülkede ve özellikle şehir içlerinde uygulanmayan yasalar için etkin ve caydırıcı ceza olması gerektiğinin altını çizen Girneliler, küçük çözümlerle Girne’nin yükünün hafifleyebileceği inancında…

Girne’nin incisi Antik Liman ilgi bekliyor…

Öte yandan turizmin başkenti Girne’nin incisi Antik Liman, hala sorunlarla boğuşuyor…

Sabahın erken saatlerinden, öğleye dek Liman’a araçlarla girilmesi, bölge esnafının işini kolaylaştırırken, turistlerin araçlar arasında yürüyüş yapmasına nende oluyor. Bu durumdan şikayetçi olan bazı esnaflar, çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor.

Bunun yanında gemilere biniş noktasında yer alan atıl vaziyetteki çöpler, turistlerin tanıklık etmek istemeyeceği bir manzara oluşturuyor.

Kapı önüne bırakılan çöplerin sularını yıkadığından yakınan bazı esnaf, bu gibi sorunları defalarca dile getirmesine rağmen, hiçbir değişiklik olmadığından şikayetçi…

VATANDAŞ NE DEDİ?

Ahmet Can Günaydın: “Limanın hali içler acısı…”

“Limanda değişen hiçbir şey yok, limanın hali içler acısı… Çöpün içerisinde oturuyoruz, özellikle sabahları çok kötü… Sabahları bir diğer sıkıntı da araç ile limana girişler. Turistler arabaların altında kalmamak için adeta çaba gösteriyor, limanı gezemiyor. En büyük sıkıntı turistlerin yürüyememesi… Belediye liman için hiçbir şey yapmıyor.”

Kemal Gözay (KKTC Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı): “Etkin denetim ve caydırıcı ceza şart…”

“Girne’de trafik denince ilk akla gelen eski belediye başkanının hiçbir çalışma yürütmemiş oluşudur. Gelen başkan da tüm sorunları önünde buldu, bunlarla iyi bile başa çıkıyor… Şimdi bu kadar sorunla belediye başkanı nasıl başa çıksın? İmar yasası bu trafiği de Girne’yi de rahatlatacak diye inanıyorum. Bana göre ne büyük sıkıntı piyasada gereğinden fazla araç olmasıdır. Bence hükümet en az 5 yıl araç ithalini yasaklamalı. Bunun yanında yollarda caydırıcı cezalar uygulanmalı, o zaman belki trafik sorunu ile başa çıkabiliriz. Etkin denetim ve caydırıcı ceza şart…”

Yüksel Şengün: “Küçük çözümler bulunursa o zaman belki Girne’nin yükü hafifler”

“Bence Girne’deki şehir içini trafiğe kapatmalılar. Esnaf, belli saatlerde şehir içi dükkânlara mal indirsin diye izinli olmalı, o kadar… Batı çevre yolu bir an önce yapılmalı ki Girne’deki şehir içi trafiği rahatlayabilsin. Minibüsler her beş dakikada aklına esen yerde yolcu alıp indirmemeli, büyük araçlar şehir içine sokulmamalı, tüm bunlar uygulanırsa, küçük çözümler bulunursa o zaman belki Girne’nin yükü hafifler.”

Osman Gözay: “Nerede yanlış yapıyoruz inanın bulmak çok zor…”

Biz her gün, her saat yollardayız, teknoloji ilerledi ama biz ilerleyemedik. 1950’li yıllarda insan gücüyle asfalt dökülen günlerden bu günlere geldik ama hala trafiğin en yoğun olduğu günlerde yol kapatıp çalışma yapıyoruz, hafta sonu veya gece çalışmaktansa hafta içi ve mesai saatlerinde çalışıyoruz. Yazın en yoğun turist akışı olan dönemlerde çalışmalar hız kazanıyor, rezil oluyoruz.

Dükkânlar genişliyor, yollar daralıyor, sarı çizgiler çekiliyor ama uymayanlara ceza yazılmıyor, nerede yanlış yapıyoruz inanın bulmak çok zor…”

Cem Demirel: “Trafik ve park sorunu en büyük derdimiz”

“Sıkıntılar giderilmeye başlandı gibi görülüyor. Trafik ve park sorunu en büyük derdimiz. Temizlik ve çevre kirliliği ile ilgili yoğun bir çalışma yapıldığını görüyoruz, belediye elinden geleni yapıyor, daha da fazlasını yapmalı.”

Akime Hasan: “Kaldırımlar araçlarla dolu, çocuğu elinden tutup kaldırımda yürümeye korkar olduk”

“Bana göre en büyük sorunumuz yollar… Ara sokaklara belediyenin gereken önemi göstermediğini düşünüyorum. Çocuklara oyun alanı hiç yok, her taraf bina beton yığınına döndü. Her yerde yol, levha ama yasalara uyan yok… Trafik deseniz ayrı, başlı başına bir dert. Kaldırımlar araçlarla dolu, çocuğu elinden tutup kaldırımda yürümeye korkar olduk.”