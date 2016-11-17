'GİRNE İÇİN FELAKET KAPIDA'





• Derelere, dere yatakları, su akarlarına yapılaşma ile müdahale edildi. Girne ciddi tehlike altında…

• Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil uyarıyor: “Tapu Kadastro’da açılmış olan hudut tespiti dosyaları var, bunların arazide gerçekleşmesi ve müdahale edilmesi, müdahale edilemeyenlerin yargıya taşınması gerekir. Dereler ve akarlar için ciddi projeler hazırlanmalı, kaynak yaratılmalı. Yoksa Girne için çok geç kalınabilir.”

• “Doğaya karşı bu kadar yüzsüzlük olabilir. Dereye kaçak inşaatlar yapıldı. Dere kapatıldı. Yetmedi kaçak inşaata şimdi ek inşaat yapılıyor. Kimse de dur demiyor. Bu büyük bir suçtur.”

• “Karaoğlanoğlu-Edremit Bölgesi’nde ciddi tehlike söz konusu. Bazı siteler dere yataklarının, su akarlarının üzerinde. Ya insanların kendi istekleriyle ya da yasaların verdiği yetkilerle gerekli işlemler yapılmalıdır”

Fayka Arseven KİŞİ

Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil, kaçak yapıların dereleri işgal ettiğini bazı derelerin tamamen kapatıldığını söyleyerek, Girne’yi felaketin beklediğini vurguladı.

Bugüne kadar çok geç kalındığını kaydeden Envergil, “Tapu Kadastro’da açılmış olan hudut tespiti dosyaları var. Bunların arazide gerçekleşmesi ve müdahale edilmesi, müdahale edilemeyenlerin yargıya taşınması gerekir” dedi.

“Popülist davranılmamalı. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmamalı. Yasalara uygun davranmayanlar için işlem yapılmalı, yargıya gidilmeli. Dereler bir an önce açılmalı” diyen Envergil, “Bu uzun süreli bir mücadeledir. Maddi kaynak da aktarılmalı, belli yerlerde derelerin ve akarların kamulaştırması da gündeme gelmeli. Gerekirse bentler, göletler oluşturulmalı, derelerin ıslah edilip, denize ulaşması sağlanmalıdır. Bunun için ciddi proje ve kaynağa ihtiyaç vardır. Nasıl ki yollar için kaynak yaratılıyorsa, derelere de yaratılmalı. Devletin ilgili birimleri proje ve kaynak aktarmalıdır” dedi.

Envergil, “Ama üzülerek görüyoruz ki hiçbir çalışma yok. Aksine dereler kapatıldı, üzerine kaçak yapı yapanlar, ek yapılar yapmaya devam ediyor. Buna da ne belediye ne de ilgili kurumlar müdahale ediyor” vurgusunda bulundu.

“Felaket yakın”

Bilim insanlarının artık yağışların azalacağını ancak lokal ve etkili yağışların gerçekleşeceğini söylediğini hatırlatan Envergil, “Bugün Girne’de lokal bir yağış olması durumunda bir çok nokta su baskınlarına maruz kalıyor. Çünkü biz doğaya iyi davranmadık. Dere yataklarını, su akarlarını kapattık. Çarpık yapılaşmayı, kaçak yapılaşmayı durdurmadık. Tedbir almadık” ifadesinde bulundu.

Kaymakam olduğu dönemde Girne’de yaşanan yağış sonrasında Girne Amerikan Üniversitesi ve Ozanköy’deki bazı noktalarında su baskınlarının oluştuğunu kaydeden Envergil, “Ozanköy’de 2 siteye müdahale ettik, yıkım gerçekleştirdik. GAÜ çevresindeki sitelerde de sorunlar var ama bizim dönemimiz müdahaleye yetmedi. Şimdiki yetkililerin biran önce hudut tespitlerini yapıp, müdahale etmesi şart” dedi.

“Derhal hudut dosyaları işleme girmeli”

Birçok derenin bugün felakete davetiye çıkardığının altını çizen Envergil, “Biz derelere sahip çıkmadık. İngiliz Sömürge Dönemi’nde yasa çıkardı, dereleri işgal edenlere 3 ay hapis cezası öngördü. Onlar için yıllar önce bu kadar önemliyken, biz şimdi dereleri başı boş, denetimsiz, bakımsız bıraktık” ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Kurulu toplantılarında ilk gündem ve öncelikli gündemin ‘dere işgalleri’ olduğunu da hatırlatan Envergil, “O dönem hemen hudutların belirlenmesi için çalışma başlatılması yönünde karar alınmıştı. Ancak hükümet değişikliği olduğu için bu gerçekleşmedi. Ancak devletlerde devamlılık önemlidir. Hemen şimdi, vakit kaybetmeden bunun yapılması gerekirdi. Tapu Kadastro Dairesi’nde açılmış hudut tespit dosyaları var.

Bunların arazide gerçekleşmesi ve müdahale edilmesi, müdahale edilemeyenlerin yargıya taşınması gerekir. Ama ben yapıldığını görmüyorum” dedi.

Sadece bu yapılara müdahalenin de yeterli olmadığının altını çizen Envergil, zaman içerisinde arazilerde değişiklikler meydana geldiğini eskiden derenin denize ulaştığını ancak günümüzde derelerin artık yapılaşmadan dolayı denize ulaşamadığını bunun için de ek önlemlerin alınması gerektiğini, örneğin yeni kanalların yapılabileceğini de gündeme getirdi.

“Popülist değil… Proje ve kaynak yaratılmalı”

“Popülist davranılmamalı. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmamalı. Yasalara uygun davranmayanlar için işlem yapılmalı, yargıya gidilmeli. Dereler bir an önce açılmalı” diyen Envergil, “Bu uzun süreli bir mücadeledir. Maddi kaynak da aktarılmalı, belli yerlerde derelerin ve akarların kamulaştırması da gündeme gelmeli. Gerekirse bentler, göletler oluşturulmalı, derelerin ıslah edilip, denize ulaşması sağlanmalıdır. Bunun için ciddi proje ve kaynağa ihtiyaç vardır. Nasıl ki yollar için kaynak yaratılıyorsa, derelere de yaratılmalı. Devletin ilgili birimleri proje ve kaynak aktarmalıdır ” dedi.

Envergil, “Ama üzülerek görüyoruz ki hiçbir çalışma yok” vurgusunda bulundu.

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Hem dereye kaçak inşaat, hem de ek bina…

‘Doğaya karşı YÜZSÜZLÜK’

Girne eski Kaymakamı Mehmet Envergil, Girne Anafartalar Lisesi yanındaki derede Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine yapılan inşaatların oradaki dereyi kapattığını söyledi.

Envergil, bu yapıların birçoğunun kaçak inşaat olduğunu buna da kimsenin dur demediğini, bunun büyük bir suç olduğunu kaydetti.

Envergil, Vakıflar İdaresi’ne kaymakamlığı döneminde durumu bildiren bir yazı yazıldığını cevap istendiğini ancak bir türlü cevap alamadıklarını da belitti.

Ancak derenin işgalinin yanı sıra kaçak olan yapıya şimdi yeniden kaçak bir inşaat yapıldığını dile getiren Envergil, “Buna kimse engel olmuyor. Bu doğaya karşı yapılan yüzsüzlüktür” vurgusunda bulundu.

Bu kişilerin dereleri işgal etmeye haklarının da olmadığına dikkat çeken Envergil, “Bu insanlar suç işliyor. Birincisi; doğaya müdahale ediliyor. İkincisi; Doğaya müdahale ile haksız kazanç sağlanıyor. Bunların önüne geçmezsek daha büyük felaketler bizi bekliyor” dedi.

Girne Belediyesi’nin hemen duruma müdahale etmesi gerektiğini kaydeden Envergil, “Kaçak yapıya da doğaya müdahaleye de göz yumulmamalı, hemen hudut ölçümleri yapılarak, ne kadar müdahale edilen yer varsa önlemi alınmalı, yıkım yapılması gereken yer varsa yıkım gerçekleşmelidir” ifadesinde bulundu.

“Ozanköy’de 2 Dikmen’de 1 yıkım yaptık”

Geçen yıl görev döneminde yaşanan sel felaketi sonrası Ozanköy’de 2 sitede ve Dikmen’de bir depoda yıkım gerçekleştirildiğini anımsatan Envergil, “O noktalarda dereleri açtık. Bazılarını insanların rızası ile bazılarını yasal dayanaklarımızla” dedi.

Edremit-Karaoğlanoğlu’nda büyük tehlike

Yine geçtiğimiz yıl Girne’de yaşanan yağışlar sonrası Karaoğlanoğlu-Edremit Bölgesi’nde birçok ev ve iş yerinin su baskınına uğradığını anımsatan Envergil, “ O bölgede derelerin, su akarlarının müdahaleye uğradığını biliyoruz. Orada derelere, akarlara ciddi bir müdahale söz konusu. Birçok sitede de bunu gördük. Ancak hudut ölçümü yapılamadığı için görev süremizde müdahale edemedik. Ama şimdiki yönetimin derhal o bölgede acilen müdahale yapması kaçınılmazdır” dedi.

“Hastalık teşhis edilmiştir”

Hastalığın büyük oranda teşhis edildiğini ve müdahale edilmesi gereken yerlerin bir kısmının belirlendiğini ifade eden Envergil, “Şimdi olası bir su baskınında kimse ‘bilmiyorduk’ diyemez. Çünkü hastalık teşhis edilmiştir. Ama bu hastalığın önüne geçecek iradeyi şu anda göremiyoruz” şeklinde konuştu.

Girne Anafartalar Lisesi yanındaki derede Vakıflar İdaresi’ne ait arazi üzerine dere yatağını da işgal edecek şekilde kaçak inşaat yapıldı, kaçak inşaata ek yine inşaat yapılıyor.

Ozanköy’de 2 sitede müdahale yapıldı.