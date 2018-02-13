Girne Hastanesi’nde “eksik çok”

Girne Akçiçek Hastanesi’nde fizik tedavi uzmanı sıkıntısı olduğu iddia edildi, Başhekim Dr. Salih Beyoğlu, “Fizik tedavi uzmanı ile ilgili sıkıntı yok, ancak eksiğimiz çok” dedi.

“Hastanede kardiyolog, radyolog yok. Acilde sıkıntılar var. Dahiliye Servisi’nde nöbetler dönmüyor. Anestezist ihtiyacı var”

YENİDÜZEN

Girne Akçiçek Hastanesi’nde ‘fizik tedavi uzmanı’ sıkıntısı olduğu şikayetlerine yanıt veren Başhekim Dr. Salih Beyoğlu, “Fizik tedavi uzmanı ile ilgili sıkıntı yok, ancak eksiğimiz çok” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Beyoğlu, hastanede 2 fizyoterapistin ikişer gün olmak üzere toplam 4 gün hasta baktığını belirterek, randevuların en geç bir haftaya sonraya verildiğini ifade etti.

Ancak hastanenin acil servisinde ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Beyoğlu, “Hastanede kardiyolog, radyolog yok. Acilde sıkıntılar var. Dahiliye Servisi’nde nöbetler dönmüyor. Anestezist ihtiyacı var” diye konuştu.