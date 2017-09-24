Girne Halk Evi ‘hızlı’ başladı: 1-0

STAT: Mete Adanır

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal



GİRNE HE: Athos Chrysostamou, Zeki Kaşifoğlu (Dk.56 Tolgahan Yılmaz), Ertan Denizer, Mahmut Ertan, Yunus Emre Bozkurt, Gökhan Konyalıoğlu, Cemil Şenkahraman, Yankı Aktül, Ozan Aygün, Şenol Hızlıoğlu, Erdoğan Murat (Dk.70 Yunus Emre Doğan)

GÖÇMENKÖY: Okan Tezel, Semih Çağlar (Dk.57 Tonguz Kolçay), Burak Ayberk Bolluk, Mustafa Ayker, Umut Özkan, Rifat Kanıöz, Beytullah Arık, Necati Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Önal), Mustafa, Suat Kurt (Dk.75 Cemre Paşa), Mustafa Kermeoğlu

GOL: Dk.3 Şenol Hızlıoğlu (GHE)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig’in ilk haftasında Girne Halk Evi, Göçmenköy’ü konuk etti. Ev sahibi ekip, maçın 3’üncü dakikasında Şenol Hızlıoğlu’nun kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Girne Halk Evi, Göçmenköy karşısında ligin ilk haftasında elde ettiği bu galibiyetle lige 3 puanla başlarken, Göçmenköy ise lige mağlubiyetle başladı. Ligde gelecek hafta Girne Halk Evi, Görneç’e konuk olacak. Göçmenköy ise Değirmenlik’i konuk edecek.