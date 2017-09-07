Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nde grev var

Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yarın grev yapma kararı aldı.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Girne Gelir ve Vergi Dairesi’nde uzun zamandır yaşanan sorunlara çözüm üretilmemesi nedeniyle yarın 09.00-14.00 saatleri arasında grev kararı aldıklarını kaydetti.

Grevin, daire çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, personel eksikliğinin giderilmesi ve halkın hak ettiği hizmeti alabilmesi talebiyle yapılacağını belirten Bengihan, saat 10.30’da grev yerinde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.