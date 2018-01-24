Girne fark attı: 101-72

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 7’nci hafta kapanış maçında Girne Üniversitesi, Mapfree’yi konuk etti. RA 25 Spor Salonu’nda yer alan mücadelede gülen taraf 29 sayı farkla Girne Üniversitesi oldu. Bu sonuçla ligdeki dördüncü galibiyetini alan Girne Üniversitesi, bir maç aradan sonra galip gelerek 11 puana yükseldi. Üst üste ikinci, toplamda üçüncü mağlubiyetini alan Mapfree ise puanını 11 yaptı.

Smith’ten 35 sayı

21-16, 44-38, 79,50 ve 101-72’lik periyotlar şeklinde geçen karşılaşmada Girne Üniversitesi maçı üçüncü periyotta yakaladığı 35-12’lik oyunla kopardı. Girne Üniversitesi’nde Xavier Smith 35 sayılık performansı ile maçın en skorer ismi olurken, Mapfree’nin yeni transferi Pajkovic 29 sayı ile takımının ek çok sayı kaydeden oyuncusu oldu.

SALON: RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Salih Işık, Burak Pehlivan

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (8), Jordan Bedford (28), Mert Güçer (5), Hüseyin Çağsın, Hamit Çeliktaşlılar (1), Fehmi İpar (4), Xavier Smith (35), Ferid Narçın, Batu Aybars, Osman Barışsever, Willie Clayton (18), Günay Ertopaloğlu (2)

MAPFREE: Luca Pajkovic (29), Erinç Kuraner, İlhan Kalçay, Görkem Akdur (3), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (1), Hakan Özkan (8), Barkın Taçman (2), Bert Beyaz (2), Aral Bayraktar, Hasan Olkan, Milos Nacura (22)

PERİYOTLAR: 21-16, 44-38 (23-22), 79-50 (35-12), 101-72 (22-22)