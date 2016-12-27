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Girne derbisi farklı bitti: 93-55

Girne derbisi farklı bitti: 93-55

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Girne derbisinde kazanan Girne Üniversitesi oldu

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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 6.hafta dün akşam oynanan Girne Üniversitesi-Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) maçıyla başladı. İki Girne ekibini Lefkoşa’da karşı karşıya getiren maçta Girne Üniversitesi karşılaşmadan 38 sayı farkla 93-55’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada 24’er sayı kaydeden Girne Üniversitesi oyuncuları Tom Bush ve James Crockett maçın en skorer isimleri olurken, Girne Üniversitesi’nde Hamit Çeliktaşlılar da 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. GAÜ’de en skorer isim 21 sayı kaydeden Andi Shehv oldu.

 

SALON: NEU RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Diyar Othman (5), Burak Karafistan (3), Kıvanç Koruyan, Hamit Çeliktaşlılar (15), Ahmet Dağer, Mert Güçer (8), Tom Bush (24), Emre Çeliktaşlılar (4), Ferit Narçın (10), James Crockett (24), Hüseyin Kahraman, Erhan Gökceylan

GAÜ: Çağakan Kılıç (8), Emre Çetinarslan, Batuhan Asil, Evgheni Zimovski (2), Andi Shehv (21), Alpay Şerbetçioğlu (6), Berk Karabetça, Batuhan Tüzmen, Mehmet Tekyıl, Berk Argın (18), Arif İleli, Tuğberk Aybars

1.PERİYOT: Girne Üni. 25-16 GAÜ

2.PERİYOT: Girne Üni. 48-31 GAÜ

3.PERİYOT: Girne Üni. 74-41 GAÜ

4.PERİYOT: Girne Üni. 93-55 GAÜ

 

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Fotoğraf: Burhan GÜRKAN

 

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