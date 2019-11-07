Girne deniz sezonunu kapattı

Girne Belediyesi’ne ait Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda, deniz sezonu kapandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki plajda duş, tuvalet, kafeterya ve cankurtaran hizmeti verilemeyecek.

Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda deniz sezonu açılana kadar cankurtaran bulunmayacağı ve denize girmek isteyenlerin cankurtaran olmamasından dolayı dikkat etmesi gerektiği duyuruldu.