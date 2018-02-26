Girne-Değirmenlik Dağyolu'nda kaza. 2 kamyon ve 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Feride Helvacıoğlu, Muhammet Tip ve Kerem Çavdar Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, kaza nedeniyle hastaneye getirilen 45 yaşındaki Feride Helvacıoğlu, 25 yaşındaki Muhammet Tip ve 43 yaşındaki Kerem Çavdar’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.



Dr Uçaner, Feride Helvacıoğlu’nın göğüs kafesinde travma olduğunu, şu an tomografiye alındığını açıkladı. Diğer yaralılar Muhammet Tip ve Kerem Çavdar’ın ise ayakta tedavilerinin ve tetkiklerinin yapıldığını belirtti.

Dr. Uçaner: Hayati tehlike yok

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, az önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Girne Dağyolu’ndaki trafik kazasında yaralanan 3 hastanın ek tetkiklerinin tamamladığını, herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadığını açıkladı. Kazada yaralanan 45 yaşındaki Feride Helvacıoğlu’nda 1.kaburgada kirik tespit edilip, müşahade önerildiğini aktaran Uçaner, “Hastalarımıza geçmiş olsun derken çok ucuz atlatılan bu kazaların olmamasını dilerim” dedi.

FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ