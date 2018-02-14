Girne-Çatalköy İmar Planı’yla ilgili toplantı yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nda Girne-Çatalköy İmar Planı’yla ilgili bir toplantı yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars başkanlığında gerçekleşen toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ve Şehir Planlama Dairesi teknik personeliyle katıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta sivil toplum örgütlerinden oluşan bir heyetle İmar Planı hakkında görüş alış verişinde bulunan Baybars’a Şehir Planlama Dairesi uzman personeli ve belediye başkanları tarafından detaylı bilgi aktarıldı.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, toplantıyla ilgili açıklamasında, planı yayınlamadan önce tüm paydaşlarla görüşerek en doğru olanı yapmaya gayret ettiklerini belirtti. Baybars, “İmar planları zor bir süreç ve büyük zahmetlerle hazırlanan planlardır; dolayısıyla her konunun, plan içerisinde düşünülmesi gerekmektedir” dedi.



Ülke genelinde imar planlarının hazırlanmasına devam edildiğine işaret eden Baybars, ülkenin mimari yapısı ve yerleşiminin alt yapı bağlamında git gide daha büyük önem arz ettiğini belirtti.



Ayşegül Baybars, geçmiş yıllarda imar konusunda yapılan hataların bugün Girne’yi hareket edilemez noktaya getirdiğini ve bunun bir tekrarının başka bölgelerde de olmaması için ciddiyetle çalışacaklarını söyledi.