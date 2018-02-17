"Girne - Çatalköy İmar Planı Resmi Gazete'de yayımlandı"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Girne-Çatalköy İmar Planı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

Baybars yaptığı yazılı açıklamada, kentlerin; bir plan ve program dahilinde büyümesi, büyürken de insana, çevreye, doğaya uyumlu bir şekilde gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu daha önce dile getirdiklerini anımsatarak, bu çerçevede, üzerinde uzun süredir çalışılan ve halka açık toplantılarla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak son haline getirilen Girne - Çatalköy İmar Planı’nın, 19 Ocak tarihinde Birleşik Kurul tarafından onaylandığını, kendilerinin göreve gelir gelmez, ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantılarda durumu derinlemesine değerlendirdiklerini belirtti.

Baybars, “Bu değerlendirmeler ışığında 16/02/2018 tarihinde Girne - Çatalköy İmar Planı’nı Resmî Gazete’de yayımladık” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yazılı açıklamasında, “İlgililer ve ilgilenenler, Şehir Planlama Dairesi’nden planın tüm detaylarını da inceleyebilirler” ifadelerine yer vererek, şunları belirtti.

“Bu vesile ile emeği geçen herkese bakanlığımız adına teşekkür ederim. Bakanlık olarak gerek ilgili bölgemiz özelinde, gerekse ülke genelinde çalışmalarımızı yapmaya devam edecek, tüm bölgelerin imar planına kavuşması için gerekenleri yapacağız. İcraatlarımızı her durumda ilgili paydaş ve uzmanların ortak görüşüyle hayata geçirecek, katılımcılığı artıracağız. Daha yaşanabilir, daha planlı şehirler yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.”