Girne bölgesinde elektrik kesintisi

Girne bölgesinde bazı yerlere ve Alsancak'ın doğu kısımlarına elektrik verilemiyor.

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

23 Ocak 2020 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 23:14’ten itibaren; Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi ve Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü bölgelerine elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.