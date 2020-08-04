Girne Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat atölyesi kurslarına kayıtlar başladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenecek kurslara yeni kayıtlarla birlikte eylül ayında başlanacak. Yetişkin ve çocuklara yönelik “Desen ve seramik”, “Çocuk sanat eğitimi”, “Tiyatro çalışmaları”, “Enstrüman dersleri”, “Çocuk korosu” ve “Halk dansları”; sadece yetişkinlere “Fotoğrafçılık”, “Türk Sanat Müziği Korosu”, “Yürüyüş Kulübü” ve “Tiyatro” kursları düzenlenecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sürdürülecek sanat kurslarıyla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için 650 01 00 - 1111 - 1113 numaralı telefonlar aranabilir.

Tüm kurslar Girne Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.