Girne Belediyesi'nden maske üretimi
Girne Belediyesi, kendi personeli için maske üretmeye başladı.
A+A-
Girne Belediyesi, kendi personeli için maske üretmeye başladı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye atölyesinde 5 kişilik bir ekip, günde ortalama 200 adet maske üretiyor.
Açıklamada, üretilen maskelerin sterilizasyon işleminden geçtikten sonra, ihtiyaç duyulan bölümlere dağıtıldığı kaydedildi.
Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : Girne Belediyesi
Önceki ve Sonraki Haberler