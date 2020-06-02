Girne Belediyesi'nden maske üretimi

Girne Belediyesi, kendi personeli için maske üretmeye başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye atölyesinde 5 kişilik bir ekip, günde ortalama 200 adet maske üretiyor.

Açıklamada, üretilen maskelerin sterilizasyon işleminden geçtikten sonra, ihtiyaç duyulan bölümlere dağıtıldığı kaydedildi.