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Girne Belediyesi'nden maske üretimi

Girne Belediyesi'nden maske üretimi

Girne Belediyesi, kendi personeli için maske üretmeye başladı.

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Girne Belediyesi, kendi personeli için maske üretmeye başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye atölyesinde 5 kişilik bir ekip, günde ortalama 200 adet maske üretiyor.

Açıklamada, üretilen maskelerin sterilizasyon işleminden geçtikten sonra, ihtiyaç duyulan bölümlere dağıtıldığı kaydedildi.

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