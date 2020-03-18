Girne Belediyesi'nden marketlere Coronavirüs önlemleri

Girne Belediyesi, Coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede salgını önlemek için, Bakanlar Kurulu tarafından ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Girne’deki marketlerin tedbir amaçlı bazı uygulamaları hayata geçirilebilmeleri için birtakım çalışmalar başlattı.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü'nün marketlere getirdiği kurallar şöyle:

"Market içerisine giren kişi sayısı kontrol altında tutulmalı; fazla yoğunluk oluşmaması için gereken yönlendirme sağlanmalıdır. Market içerisinde; bireyler arasında öngörülen sosyal sınırlama mesafesi olan bir metreyi aşmayacak şekilde olması için gerekli uyarılar yapılmalıdır. Market girişlerine zemine hijyen paspasları ve el dezenfektan ünitesi yerleştirilmelidir. Her market işletmesi, işletme içindeki temel hijyen ile ilgili önlemleri almak üzere kendi ekibini oluşturmalıdır. Market içerisinde zemin, raf kenarları, kasa yanındaki bant üzeri genel temizlik ve sanitasyon işlemleri düzenli aralıklarla sağlanmalıdır. Alışveriş arabalarının ve/veya alışveriş sepetlerinin kolları, düzenli ve sürekli olarak dezenfekte edilmelidir.

Tüm market çalışanları genel gıda hijyeni kurallarını uygulamalıdır. Tüm market çalışanları el hijyeni dahil; kişisel hijyen uygulamalarını eksiksiz şekilde yerine getirmelidir. Kasada çalışan personelin; eldiven-maske kullanımı sağlanmalı, el hijyeni uygulamalarına dikkat edilmelidir. Kredi kartı pos cihazlarının dokunmatik veya müşterinin kartını kendisinin taktığı modellerinin tercih edilmesi kişisel hijyenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Marketlerde hazır yemek üretim ve satışları durdurulmuştur. Yapılan dezenfeksiyon uygulamaları anlıktır. İnsan akışının sürekli olduğu mekanlarda bu uygulamanın; (özellikle vatandaşların elle temasının zaruri olduğu kasa bantları, alışveriş arabaları, tuvaletler, kapı kolu vs gibi noktalarda) belli aralıklarla sürekliliği temin edilmelidir.

Yüzeylerin dezenfeksiyonunu sağlamada; klor bazlı (çamaşır suyu, domestos vb gibi) veya antiseptik özellikli ( dettol, sanitol vb gibi) kimyasal ilaçlar kullanılmalıdır. Kapalı ortamların düzenli havalandırılması sağlanmalıdır. El hijyeni için minimum %70 içeriğindeki alkol bazlı dezenfektanlar veya antiseptik özellikteki solüsyonlar kullanılmalıdır. Market içi havalandırma sürekli sağlanmalıdır."

Soyel: "Bazı tedbirlerin uygulanması, toplum sağlığının korunması için yaşamsal bir önem taşımaktadır”

Girne Belediyesi Sağlık Bölümü Şube Amiri Naile Soyel yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması adına, bazı ek uygulamaların sağlanması gerekliliğinin doğduğunu belirterek, “Kent halkımızın temel beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı tek nokta olarak çalışması elzem olan ve toplu insan akımına uğrayan market işletmelerinde, Genel Gıda Yasası ile Genel Gıda Güvenliği kurallarının yanında ayrıca Covid-19/ koronavirüse karşı da önemli ölçüde etkisi olacak bazı tedbirlerin uygulanması, toplum sağlığının korunması için yaşamsal bir önem taşımaktadır” dedi.

Güngördü: “Halkımızın her koşulda sağlığını korumak en öncelikli görevlerimiz arasındadır"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de açıklamasında “Halkımızın her koşulda sağlığını korumak en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Koronavirüsü ile ilgili Bakanlar Kurulu kararları ve İlçemiz Emniyet Kurul kararları dahil olmak üzere; bölge halkımızın sağlığını koruyup gözetecek önlemler üzerinde sürekli çalışmaktayız. En temel ihtiyaç olan gıda ihtiyaçlarının karşılandığı market işletmelerinin alacağı bazı tedbirlerle olası birçok riskin önüne geçilecektir. Bu noktada tüm işletmecileri ve aynı zamanda halkımızı hassasiyetle işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi'ne 0533 8505465 - 0533 8702014 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.