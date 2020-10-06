Girne Belediyesi’nde pozitif vaka

Girne Belediyesi su bölümünde çalışan bir personelin covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Aynı bölümde çalışan 3 kişinin temaslı olarak karantina oteline alındığı bilgisi edinilirken, 7 kişi tedbir amaçlı işe gelmedi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, pozitif vakayı doğruladı, bilginin dün akşam alındığını belirtti.

Güngördü: “Bir personelimiz pozitif”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Güngördü, bir personellerinin covid-19 testinin pozitif çıktığını doğrularken, aynı bölümde görevli 3 kişinin temaslı olarak karantina oteline alındığını kaydetti.

Belediyenin hiçbir şekilde kapatılmadığını ifade eden Güngördü, bilgiyi dün akşamüzeri edindiklerini 7 kişinin de tedbir amaçlı işe gelmediğini söyledi.

Girne Belediye Personeli yaklaşık 20 kişiye dün test yapıldığını da belirten Güngördü testlerin negatif çıktığını boş kalan bölüme takviye yapılarak işlerin devam ettiğini kaydetti.