Girne Belediyesi’nde iyi niyet kazandı

Dev-İş, Girne Belediyesi’nde görev yerleri değiştirilen 12 kişi ile ilgili uzlaşıya varıldığını açıkladı. Söz konusu 12 kişiyle ilgili belediye ile diyalog içerisine girildiği ve yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili Dev-İş Genel Başkanı Ömer Naşit'in açıklaması şu şekilde:

Girne Belediyesi yönetimi ile Girne Belediyesi’nde örgütlü DEV-İŞ arasında geçtiğimiz haftadan beridir yaşanan sıkıntılar, karşılıklı iyi niyet ve diyalog süreçlerinin ardından çözülmüştür.

Bilindiği gibi seçimlerden sonra 12 personel yaptıkları işler dışında başka işlerde görevlendirilmiş ve bu durum çeşitli sıkıntılara ve huzursuzluklara neden olmuştu.

Sendika ile Girne Belediyesi yönetimi arasında geçtiğimiz haftadan beridir gerçekleşen toplantıların ardından tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde olumlu adımlar atması sonucunda yaşanan sıkıntılar büyümeden çözülmüş, söz konusu 12 kişiyle ilgili olarak diyalog sürecinin sonunda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu minvalde DEV-İŞ olarak iki olgunun altını çizmek isteriz. Bunlardan ilki herhangi bir kurumda personel ile ilgili olarak değişikliklere veya benzeri uygulamalara gidileceği zaman o iş yerinde tarafların-paydaşların katılacağı diyalog süreçlerinin işletilerek karara varılması o iş yerindeki demokratik mekanizmalar ve iş huzuru anlamında en olumlu yöntem olacaktır.

İkinci olarak ise geçtiğimiz hafta ve hafta başı yapılan görüşmelerde gerek DEV-İŞ yetkililerin gerekse de Girne Belediye Başkan’ı Nidai Güngördü ve Belediye yönetiminin yapıcı ve iyi niyetli tavrı sorunun kısa sürede çözülmesinde ve iş barışının sürmesinde etkili olmuştur.

DEV-İŞ bugün 10 farklı belediyede, özel sektörde ve bazı kooperatiflerde örgütlü bir federasyondur. Zaman zaman her iş yerinde farklı şiddet ve boyutlarda sıkıntılar baş göstermektedir. DEV-İŞ geçmişten beri sınıf sendikacılığı zemininde emek mücadelesi vermektedir. Aynı zamanda da bağımsız bir emek örgütü olma özelliğini de sürdürmeye çabalamaktadır. Dolayısıyla DEV-İŞ’e bizlerden bağımsız olarak ne iş verenlerin ne de siyasilerin çıkar ilişkilerinin hesaplaşma nesnesi olarak yaklaşılmasına izin vermeyeceğimizin bir kez daha altını çizeriz.