Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Ankara'da konser verdi

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Kamran Aziz anısına düzenlediği 20’nci yıl konserini Ankara’da verdi.



Konser nedeniyle Ankara’da bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konser, Ankara Yenimahalle Belediyesi ile işbirliği içinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde çarşamba günü verildi. Konseri, Güngördü ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi.



19 yıldır çalışmalarını Şef İhsan Gürel yönetiminde sürdüren Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’na konserin son bölümünde Ankara Radyosu ses sanatçısı ve bestekarı Celal Abacı yönetiminde çalışmalarına devam eden Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu eşlik etti.



Güngördü: "Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Orkestrası, değerli çalışmalar yapıyor"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konser gecesinde yapığı konuşmada, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun bugüne kadar değerli çalışmalar yaptığını ve 50'den fazla konsere imza attığını ifade etti.



Yenimahalle Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerini yakından takip ettiklerini ifade eden Güngördü, kendilerini Yenimahalle’de ağırlayan ve salonlarının kapılarını Girnelilere açan Fethi Yaşar'a teşekkür etti.



Güngördü, gecenin anısına Yaşar'a Kıbrıs’a özgü ipek böceği kozasından yapılan tepsi hediye etti.



Yaşar: Belki de sanat, bu dünyadaki her icattan daha güzel ve değerlidir"



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da konuşmasında, sanatın her dalının, ülkeleri, milletleri birbirine yaklaştıran, farklılıkları ortadan kaldıran, dünyayı güzelleştiren, sınırları ortadan kaldıran, acıları yok eden tek şey olduğunu belirtti.



Yaşar, “Belki de sanat, bu dünyadaki her icattan daha güzel ve değerlidir. Biz de Nazım Hikmet Merkezi’nde çok farklı sanat dallarında birbirinden değerli toplulukları, alanlarında büyük başarılara imza atmış sanatçılarımızı Yenimahalle halkıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizi de çok seviyoruz. Onlar bizim bir ayrılmaz parçamız" dedi.



Anıtkabir'e ziyaret...

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ankara’da bulunduğu süre içinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.



Belediye Meclis üyeleri ve Türk Sanat Müziği koro üyelerinin de aralarında bulunduğu heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Güngördü, Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzaladı. Anıtkabir’deki görevli personel eşliğinde müze ziyareti de gerçekleştiren heyet, Anıtkabir Komutanı’na resmi ziyarette bulundu.



Güngördü, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, Yenimahalle Belediyesi’nin davetlisi olarak geldiğimiz Ankara’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu olarak size ve sizin ilkelerinize bağlılığımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. Türk Milletinin bağımsızlığını kazandığı ve demokrasiye yöneldiği Türkiye Cumhuriyeti tüm dünyaya kuşaklar boyunca ilham veriyor. Modern Türkiye’nin kuruluşunu burada anmak Kıbrıs Türkü ve Girneliler adına size saygılarımı sunmak benim için onurdu.”