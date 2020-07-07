Girne Belediyesi denetimlerini sürdürüyor

Girne Belediyesi’nin gıda denetimleri ve Covid-19 kontrolleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, haziran ayında toplamda 462 işletme, hijyen ve Covid- 19 önlemleriyle ilgili kontrole tabi tutuldu.

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı.

Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Geçtiğimiz ay içerisinde denetlenen gıda işletmelerden İşletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında önemli eksikler tespit edilen işletmelerin faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Mühürlenen iş yerleri şöyle;

“Acıktım Susadım-Dolunay Cafe & Bar-Elida Beauty Salon.”

Söz konusu işletmelerin, hijyenle ilgili eksikleri tamamlandıktan sonra faaliyetlerine izin verildi.

Bunun yanında, hijyen eksikleri olan 6 işletmeye de kapatma ihbarı verildi.

Bu işletmeler ise şöyle:

“Sülkem Simit Evi-Canciğer Restaurant-Palmi Börek-Gazoz Büfe-Trypiti Restaurant-Yok Yoktur Market.”

Denetlenen işletmelerden raf kontrolleri sırasında uygun olmayan ürünlere el konuldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; yapılan kontroller sırasında; Trypiti Restaurant: 2.20 kg köfte,1 kg ahtapot, 4 kg balık, 1.20 kg şeftali kebabı, 2,5 kg tavuk ürünleri tarih etiketsiz ve stoklama, Canciğer Restaurant: 8 kg tavuğa etiketsiz ve uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

Döner Box Restaurant, 140 adet pideye uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

Turgay Market’ten 3 adet sandviçe dış alanda satışa sunulmasından dolayı imha için el konuldu.

Enn Biber Döner: 15 kg tavuğa etiketsiz ve uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

Öte yandan işletmelere toplam bin 768 TL para cezası kesildi.