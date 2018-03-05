"Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi” protokolü imzaladı

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) ve Girne Belediyesi arasında “Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi” kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Merkezin amacı, aile ve genelde toplum yapısını olumsuz etkileyen riskleri en aza indirmek, yerel yönetimin hizmet verdiği sınırlar içinde yaşam kalitesini yükseltmek, mevcut riskleri en aza indirecek girişimlerde bulunmak olarak açıklandı.

Merkezle; toplum, aile ve bireylerin sağlıklı ve huzurlu bireyler olarak yaşamlarına katkı sağlamak, bireylerin toplumsal yaşama uyum kapasitelerini artırmak, ailelerin yaşadığı sorunlara karşı baş etme kapasitelerini üst düzeye çıkarmak, bireylerin madde ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılara ilgili kurumlarla işbirliğinde çözüm üretmek ve yönlendirmek, hoşgörü ve paylaşımın hâkim kılınması için Belediye sınırları dâhilinde yaşayan insanların sosyo-kültürel gelişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (UMK) Başkanı Hasan Karaokçu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün imza koyduğu protokolün amaçları arasında ,Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin etkin çalışmasında işbirliği yapmak ve her türlü bağımlılık konularında Girne Merkeze başvuru yapacak bireylerin takibi ve yeniden topluma kazandırılması konusunda UMK ile etkin bir işbirliği yapmak da bulunuyor.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyon binasında yapılan imza töreni öncesi basına yaptığı açıklamada, bireyler ve ailelere birebir ulaşabilen yerel yönetimlerle işbirliğine önem verdiklerini ve verilen mücadelede başarılı olmak için yerel yönetimlerin de adım atması gerektiğini her zaman ifade ettiklerini kaydetti.

Girne Belediyesiyle verimli ve sürdürülebilir bir işbirliği içinde olduklarını söyleyen ve bunun için Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür eden Karaokçu, bir merkez kurulması yönünde çalışma yürütüp, verimliliği ve çalışma prensipleri üzerine kafa yorulduğunu ifade etti.

Ailelerin çocuklarını etkileyen konularda genellikle içine kapandığını ve bunlardan bahsetmeye korktuklarını dile getiren Karaokçu, ailevi sorunlar, teknoloji veya madde bağımlılığı vb. sorunlar karşısında aileleri, çok ciddi etik kurallar içinde çalışacak Danışma ve Destek Merkezi’ne başvurmaya çağırdı.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, belediyenin kendi bünyesi içinde Zabıta ve kolluk kuvvetleri ile sağlık birimi çalışanlarına, Komisyonun öngördüğü farkındalık eğitimlerinin verildiğini ve bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğini kaydetti.

Girne özelinde yaşanan olaylar ele alındığında insanların kolay ulaşabilecekleri bir yerde bir merkez kurulmasının önemine değinen Güngördü, 9 Mart itibarıyla Merkezin Girne’de hizmet vermeye başlayacağını ve tüm halka açık olduğunu ifade etti.

Başbakanlık bünyesindeki UMK ile böylesi bir protokole imza atmanın konuya verdikleri önemi gösterdiğini söyleyen Güngördü, Merkezin, yapı ve nüfusa bakıldığında Girne’de çok daha önceden hayata geçmiş olması gerektiğini de belirterek, bunun bir rehabilitasyon değil, danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verecek bir merkez olacağını sözlerine ekledi.

MERKEZİN HİZMET KAPSAMI

Merkezin hizmet kapsamı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel istismar, eşler arası uyumsuzluk ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, anne, baba ve çocuk/ergen iletişimi, boşanma (öncesi ve sonrası), boşanma süreci ve sonrası çocuklara yaklaşım, aile içi şiddet, çocukluk ve ergenlik sorunları olarak açıklandı.

Merkez, Girne’de Jasmine Court Otel civarında bulunan Zeki Keçeli Apartmanı’nın 1. katında hizmet verecek.