Girne Belediyesi çocukları balkona çağırdı

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, yarın saat 14:00’de Girne Bölgesinde yaşayan tüm çocukları balkonlarına çağırdı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün, belediyeye ait üstü açık otobüsle şehir turu yapacağı ve 23 Nisan çocuk şarkıları eşliğinde, çocuklara sesleneceği belirtildi.

Güngördü, “Bu yıl salgın nedeniyle ne yazık ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız. Siz evde kalınız, biz size geleceğiz. Hepinizi saat 14:00’te bayraklarınızla beraber, balkonlarınıza bekliyorum. Bu süreç geçtikten sonra hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkulu bir şekilde yeniden kutlayacağız. Ancak şimdi evlerimizde kalmamız, kendimizi ve büyüklerimizi korumamız gerekiyor. Hepinizi çok seviyor, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Güngördü, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını da kutladı.