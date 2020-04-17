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Girne Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı

Girne Belediyesi çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı

Coronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne  Belediyesi'nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı.

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Coronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne  Belediyesi'nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, kendi personellerini ve halkı  koruma amacıyla ne durumda olduklarını  öğrenmek amacıyla ve korumak amacıyla  çalışan personellerine  test yaptırdıklarını kaydettiler. Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; özellikle vatandaşla birebir zeytin masada muhattap olan Belediye Başkanı  ve personeline,zabıta birimlerine,veznelerdeki tüm personeller, ayrıca gıda dağıtımında görevli bulunan ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına,Sağlık Bakanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda  test yaptırdıklarını kaydetti.

Yapılan bütün sonuçlar negatif çıkmıştır

Güngördü;"Yapılan bütün sonuçlar negatif çıkmıştır,yani herhangi bir personelimizin bu konuda bugün için herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Bunu da halkımızla paylaşmak istedik ve bu hizmeti size verirken hem kendimizi korumak zorundayız hemde personelimizin, vatandaşlarla  temas ettiği  zaman vatandaşlarımızı  korumak sorumluluğu ve  bilinci ile hareket etmeyi temel hedef aldık"dedi.

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