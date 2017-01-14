Girne Belediyesi bu binayı mühürlemek için neyi bekliyor?

Girne İnisiyatifi, Zeyko bölgesinde devam eden Kaya Holding’e ait otel inşaatı ile ilgili “Şehir Planlama Dairesi tarafından kaçak olan bu yapıya geçtiğimiz haftalarda tadil edilmiş yeni bir planlama onayı verildi mi?” diye sordu.

Sosyal medyadan bir fotoğraf ve açıklama yayınlayan inisiyatifin açıklamasında bazı sorular kamuoyu ile paylaşıldı. İşte o açıklama:

Bu fotoğraf birkaç saat önce çekildi. Zeyko bölgesinde kaçak olarak inşaa edilen, sonra emirname değişikliği ile "yasallaştırılmaya" çalışılan ancak emirname değişikliğinin mahkeme tarafından iptal edilmesi ile yeniden kaçak duruma düşen otel inşaatı.

Elimize ulaşan doğrulanmamış bilgileri paylaşmak istemezdik ancak hafta sonu olmasına rağmen hızla süren inşaat faaliyetleri sebebiyle bazı sorular sorma ihtiyacı hissettik.

1. Şehir Planlama Dairesi tarafından kaçak olan bu yapıya geçtiğimiz haftalarda tadil edilmiş yeni bir planlama onayı verildi mi?

2. Girne Belediyesi tarafından mahkemede dava dosyalanan bu kaçak yapıya, belediye tarafından yeni planlama onayına bağlı olarak inşaat ruhsatı verildi mi?

3. Eğer verilmemişse ve dava halen devam ediyorsa Girne Belediyesi bu binayı mühürlemek için neyi beklemektedir?