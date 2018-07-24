Girne Belediyesi asbaşkanı Hakan Onurlu oldu

Girne Belediyesi Meclisi, ilk toplantısını 23 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirdi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü başkanlığında toplanan meclis toplantısında yapılan seçimde, asbaşkan Hakan Onurlu, yedek asbaşkan ise Ziya Egemen Sencer oldu. Toplantıda ayrıca; disiplin kurulu, belediyeler birliği meclis üyeleri, toplu iş sözleşmesi, trafik, vergi ve kira, bütçe, kültür sanat ve sosyal işler, sokak ve cadde komite ile komisyonları oluşturuldu.

Güngördü: Yeni dönem hayırlı olsun

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, farklı siyasal gruplardan kişilerin meclis içerisinde yer aldığını, bir kısmı ile geçen dönem çalıştıklarını belirterek, yeni seçilen üyelerle birlikte geçmişteki gibi verimli çalışıp iyi işler yapacaklarına inandığını söyledi. Nidai Güngördü, belediyenin gerek ekonomik, gerek idari gerekse de sosyal anlamda istenilen seviyeye gelmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek, komisyon ve komitelerde görev alan üyelere büyük görev düştüğünü ifade etti. Güngördü, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.