Girne bağlanamıyor

İnternet sağlayıcısı Nethouse, Girne Telefon Dairesi’nde elektrik sorunu olduğunu, bu sebeple Girne bölgesine internet hizmeti veremediğini duyurdu.

Nethouse’un açıklaması şu şekilde; Değerli müşterilerimiz, Girne telefon dairesinde oluşan elektrik probleminden dolayı tüm Girne bölgesine internet hizmeti verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.