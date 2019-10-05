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Girne bağlanamıyor

Girne bağlanamıyor

İnternet sağlayıcısı Nethouse, Girne Telefon Dairesi’nde elektrik sorunu olduğunu bu sebeple Girne bölgesine internet hizmeti veremediğini duyurdu.

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İnternet sağlayıcısı Nethouse, Girne Telefon Dairesi’nde elektrik sorunu olduğunu, bu sebeple Girne bölgesine internet hizmeti veremediğini duyurdu.

Nethouse’un açıklaması şu şekilde; Değerli müşterilerimiz, Girne telefon dairesinde oluşan elektrik probleminden dolayı tüm Girne bölgesine internet hizmeti verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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