Girne bağlanamıyor
İnternet sağlayıcısı Nethouse, Girne Telefon Dairesi’nde elektrik sorunu olduğunu bu sebeple Girne bölgesine internet hizmeti veremediğini duyurdu.
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İnternet sağlayıcısı Nethouse, Girne Telefon Dairesi’nde elektrik sorunu olduğunu, bu sebeple Girne bölgesine internet hizmeti veremediğini duyurdu.
Nethouse’un açıklaması şu şekilde; Değerli müşterilerimiz, Girne telefon dairesinde oluşan elektrik probleminden dolayı tüm Girne bölgesine internet hizmeti verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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