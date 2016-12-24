Girne AGÜ maçından galibiyet istiyor

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ile Abdullah Gül Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 10. haftasında karşı karşıya geliyor. Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak maç, bugün saat 15.30’da oynanacak. Girne Üniversitesi’nin Abdullah Gül Üniversitesi ile karşılaşacağı maç TRT Spor’dan ve BRT2’den naklen yayınlanacak.

Ligin güçlü rakiplerinden biri ile karşılaşacaklarını ifade eden Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü İlker Gözeneli yaptığı değerlendirmede, maçı kazanan taraf olmak için en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.