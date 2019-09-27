'Girne Ağır Ceza'da geniş güvenlik önlemi

Memduh Ulugün cinayet davasında karar bugün açıklanıyor. Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin Memduh Ulugün'ü öldürmekten yargılandığı davada kararın açıklanması öncesinde mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Memduh Ulugün cinayet davası sonrası önceki gün Girne Ağır Ceza Mahkemesi önünde yaşanan olayların ardından polis bugün Mustafa Çağatay Caddesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yol an itibarı ile kapandı, cinayet zanlıları cezaevinden henüz getirilmedi. Özel Harekat polisi de mahkeme önünde.

Hatırlanacağı üzere yargılandıkları üç ayrı davadan suçlu bulundukları açıklanan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin yakınları, mahkeme avlusunda olay çıkarmıştı. Polis olaylara güçlükle müdahale ederken, takviye polis kısa sürede mahkemeye sevk edilmişti.

Mustafa Çağatay Caddesi, olayların yola taşması nedeniyle trafiğe bir süre kapatılırken, davaya bakan İddia Makamı adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, Doğu ailesinin yakınları tarafından sözlü saldırıya uğramıştı.

Metay, polis koruması eşliğinde savcılığa götürülürken saldırıyı gerçekleştirenler ve olay çıkaranlar polis tarafından gözaltına alınmıştı. Tutukluluk talebi ile ertesi gün mahkemeye çıkarılan 6 kişi hakkında 3'er gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Fotoğraflar Devrim DEMİR