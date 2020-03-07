Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu sabah parti heyetiyle birlikte Lokmacı Kapısı’nda gerçekleştirilen eyleme katıldı, "Bu yanlış kararın bir an önce kaldırılması için girişimlerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Rum hükümetinin 4 geçiş kapısını kapatmasını protesto etmek için düzenlenen eyleme katılan Tufan Erhürman, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Eyleme Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekillerinden Asım Akansoy, Erkut Şahali, Doğuş Derya, Armağan Candan, Özdil Nami, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ve Salahi Şahiner de katıldı. Lokmacı Sınır Kapısı’na yerleştirilen bariyerleri yıkmak isteyen eylemcilere Rum polisi tarafından tazyikli su ve biber gazı sıkıldı. Erhürman ve milletvekilleri, gaz ve sudan etkilenen yurttaşlara yardımcı oldu.

Eylemde Kıbrıs Rum polisinin orantısız güç kullanması ile ilgili ise Erhürman "Meşru hiçbir gerekçeye dayanmayan bu kararın derhal kaldırılması ve ölçülülük ilkesine aykırı müdahaleyle ilgili soruşturma başlatılması şarttır" dedi.

İşte Erhürman'ın sözleri:

Hiçbir meşru gerekçeye dayanmayan dört geçiş kapısının kapatılması kararına karşı yapılan eylemde, eylemcilere yönelik, ölçülülük ilkesine ve insan haklarına aykırı müdahalenin kabul edilmesi mümkün değildir. Müdahalede yaralanan ve zarar gören insanlarımız var. BM'nin, AB'nin ve Kıbrıslı Rum siyasilerin alınan yanlış kararı ve müdahale sırasında yapılan insan hakları ihlallerini görmezden gelmesine ve iki toplum arasındaki ilişkilerin gerilmesine izin vermeyeceğiz. Meşru hiçbir gerekçeye dayanmayan bu kararın derhal kaldırılması ve ölçülülük ilkesine aykırı müdahaleyle ilgili soruşturma başlatılması şarttır. Yaralılara acil şifalar dilerim. Bu yanlış kararın bir an önce kaldırılması için girişimlerimizi artırarak devam ettireceğiz