Girişimcilik Üzerine Kıbrıs'taki Ada Çapında İlk Yaz Kampı

Gençler tarafından yönetilen ve girişimcilik yoluyla toplumsal değişimin tohumlarını ekmeyi hedefleyen Lead Cyprus, Kıbrıs’ın her şehrinde aynı anda ilk kez gerçekleşecek olan girişimcilik üzerine bir yaz kampı düzenliyor.

Kıbrıs’ın birçok şehrinde 15 - 21 Temmuz arasında gerçekleştirilecek yaz kamplarında, vatandaşların iş becerilerini tüm mesleki alanlarda genişletmek ve adanın ihtiyacı olan çözümler sunmaya çalışılacak.

Yaz kampları ile ilgili Lead Cyprus tarafından paylaşılan bilgi şu şekilde: Program her şehirde ve farklı konuşma ve aktiviteler içeren altı ana temayı içermektedir. Girişimcilik alanında aktif veya aktif olmak isteyen her yaş grubundan herkese açıktır. Ayrıca, tüm şehirlerde Hackathon yarışmaları da düzenlenecektir.

Konular arasında, girişimciliğe giriş seviyesinde kamplardan, ilham verici konuşmalar ve eğitim atöllyelerine, dijital araçlar yoluyla dezenformasyonla mücadele konusuyla medya ve siyasetin geleceği gibi konular bulunmaktadır.

CEL yönetim kurulu üyesi ve Lead Cyprys Ortaklık Müdürü Eleftheria Panayiotou’ya göre, “Bu girişim yerel gençler tarafından planlanıp organize edilen, gençleri yerel bazda bilgilendirmeyi amaçlayan ve birlikte fikir üreterek öğrenmek ve ilham vermeyi amaçlamaktadır. En önemlisi, biz bir diyalog başlatarak, sosyal gelişimimizi girişimcilik ile başlatmayı hedefliyoruz.

Seminerlerin konu başlıkları, tarihleri ve yerleri aşağıdaki gibidir:

GİRNE (15 Temmuz 2019) – İş Konuşalım!: Herkes İçin İş Temelleri Kılavuzu!

İlham kaynaklarından, işinizi nasıl açacağınıza dair somut bilgilere, sosyal amacın nasıl itici bir güç olarak kullanılabileceği ve başkalarının nasıl yaptıklarının örneklerinin verileceği bir gün.



(15 Temmuz 2019) – İlham kaynaklarından, işinizi nasıl açacağınıza dair somut bilgilere, sosyal amacın nasıl itici bir güç olarak kullanılabileceği ve başkalarının nasıl yaptıklarının örneklerinin verileceği bir gün. MAĞUSA (16 Temmuz 2019) – Geleceğinizi Başlatın: A’dan Z’ye Girişimci Olmak İsteyenlere Yöneylik Hızlandırılmış Kurs:

Girişimci olmak mı istiyorsunuz? Çok iyi bir fikriniz olduğundan eminsiniz ancak nasıl gerçekleştireceğinizden emin değil misiniz? O zaman bu sizin için doğru gün! Girişimcilik konusunda ilham almak ve onun hakkında bilgi almak için almak için A'dan Z'ye girişimciliği öğrenmeye başlayın!



(16 Temmuz 2019) – Girişimci olmak mı istiyorsunuz? Çok iyi bir fikriniz olduğundan eminsiniz ancak nasıl gerçekleştireceğinizden emin değil misiniz? O zaman bu sizin için doğru gün! Girişimcilik konusunda ilham almak ve onun hakkında bilgi almak için almak için A'dan Z'ye girişimciliği öğrenmeye başlayın! LARNAKA (17 Temmuz 2019) - Mavi ve Yeşil Girişimcilik: Yeni Ekonomik pazarlar ve Sürdürülebilir Büyüme

CEA, Chrysalis Leap ve Veriterra, bilgi ve güçlerini Mavi ve Yeşil Girişimcilik üzerine birleştirmiş durumda. MaritecX de aynı zamanda birçok fırsat olanağını kendi çevrelerine ve adadaki tüm Mavi ve Yeşil girişimciler için getiriyorlar.



(17 Temmuz 2019) - CEA, Chrysalis Leap ve Veriterra, bilgi ve güçlerini Mavi ve Yeşil Girişimcilik üzerine birleştirmiş durumda. MaritecX de aynı zamanda birçok fırsat olanağını kendi çevrelerine ve adadaki tüm Mavi ve Yeşil girişimciler için getiriyorlar. LİMASOL (18 Temmuz 2019) - Dezenformasyon Savaşları: Dijital Çağda Mücadele için Araçlar

Sahte konuşma ve nefret söylemi, çevrimiçi dünyada çok daha fazla görülen bir şey ve görünen o ki medyamız ya da hiç kimsenin bu sorunların üstesinden gelebilmemiz için yapabileceği hiçbir şey yok. Ancak bir yol var! Herkesi sahte haberlerle savaşmak konusunda eğitebilecek atölye çalışmaları sizleri daha bilgili kılacak ve ve başkalarına da yardım etmenizi sağlayacak.



(18 Temmuz 2019) - Sahte konuşma ve nefret söylemi, çevrimiçi dünyada çok daha fazla görülen bir şey ve görünen o ki medyamız ya da hiç kimsenin bu sorunların üstesinden gelebilmemiz için yapabileceği hiçbir şey yok. Ancak bir yol var! Herkesi sahte haberlerle savaşmak konusunda eğitebilecek atölye çalışmaları sizleri daha bilgili kılacak ve ve başkalarına da yardım etmenizi sağlayacak. BAF (19 Temmuz 2019) - Avrupa'ya açılan Startup Kapısı

Baf gelişmekte olan bir Startup şehridir. Sadece girişimcileri çeken bir şehir değil aynı zamanda Avrupaya açılmak isteyenler için bir kapıdır. Eğer, bir şeyler öğrenmek ve dijital bir göçebe olmak istiyorsanız, Avrupa'da global tabanlı bir girişimin nasıl kurulacağı gibi ölçeklenebilirlik ya da 2 saat içinde bir girişimin nasıl başlatılacağı öğreneceğiniz bu gün, sizin günününüz!



(19 Temmuz 2019) - Baf gelişmekte olan bir Startup şehridir. Sadece girişimcileri çeken bir şehir değil aynı zamanda Avrupaya açılmak isteyenler için bir kapıdır. Eğer, bir şeyler öğrenmek ve dijital bir göçebe olmak istiyorsanız, Avrupa'da global tabanlı bir girişimin nasıl kurulacağı gibi ölçeklenebilirlik ya da 2 saat içinde bir girişimin nasıl başlatılacağı öğreneceğiniz bu gün, sizin günününüz! LEFKOŞA (15-19 July 2019) – Noktaları Birleştirmek: Liderlik Öyküleri ve Değişimden Bahsetmek

Lefkoşa akşamüstleri ilham, liderlik, başarısızlık ve değişim üzerine konuşmalar ile geçecektir. Lefkoşa ara bölge, her profesyonel için olmazsa olmaz olacaktır.



(15-19 July 2019) – Lefkoşa akşamüstleri ilham, liderlik, başarısızlık ve değişim üzerine konuşmalar ile geçecektir. Lefkoşa ara bölge, her profesyonel için olmazsa olmaz olacaktır. Hack {Cyprus} Hackathon (19 – 21 Temmuz 2019): Her şehirde gerçekleştirilecektir!

Başlıklar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://bit.ly/LeadCyprusSummerCamp adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler ve Bilgi

Sınırlı sayıda yer olduğundan erken rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.

Biletinizi buradan alabilirsiniz

Lead Cyprus ile daha fazla bilgi için

Lead Cyprus, Cypriot Enterprise Link (CEL) ve Cyprusinno'nun insiyatifi ile kurulmuştur.