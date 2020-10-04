Girgin'in ölüm sebebi netleşmedi

Girne’de aniden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren 38 yaşındaki Fatih Girgin’e otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde dün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.

Polisin dünkü Basın Bülteni’nde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan Fatih Girgin’in, cuma günü, odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.