Girgin’in ailesi Bayındırlık önünde eylem yapıyor

Turunçlu kavşağı yakınlarında 6 Ekim tarihinde 3 kişinin hayatını kaybettiği çarpışmada, Haşim Girgin’in yakınları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıyor. Aslanköy’de araçlı eylem hazırlığında olan Girgin’in ailesi ve yakınları 11.00’de bakanlık önünde toplanacak. Girgin’in ailesi, yollardaki eksiklikler giderilene kadar eylemelerine devam edeceklerini açıkladı.