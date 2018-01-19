Girgin: “İkinci devre toparlanacağız”

Hüseyin KIRAL

Yeni Boğaziçi oyuncusu Haşim Girgin, ilk devreyi YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Lige iyi başladıklarını dile getiren oyuncu sakatlıkların takıma olumsuz yönde yansımasıyla kötü bir süreç yaşadıklarını ifade etti.

Girgin: “El birliğiyle, ligde kalacağız”

Haşim Girgin, ilk yarıda yaşadıkları bu sıkıntılı sürecin bittiğini aktararak, tüm takım el birliği verip Yeni Boğaziçi’ni Süper Lig’de tutacaklarını söyledi. Ligde güçlü bir ekip olduklarını söyleyen Girgin, istikrarın yakalanmasıyla birlikte ligde iyi bir noktaya gelebileceklerinin altını çizdi.

“Alınan 1 puan çok önemliydi”

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinin son karşılaşması olan Baf Ülkü Yurdu maçını da değerlendiren Girgin, devrenin son haftasında Baf Ülkü Yurdu gibi bir ekipten alınan 1 puanının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Haşim Girgin, bu karşılaşmada alınan 1 puanla birlikte devre arasına daha moralli girdiklerini ve ikinci devrenin başlamasıyla toparlanma sürecine gireceklerini ifade etti. Oyuncu, ligin 15’inci haftasında oynadıkları Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında da güzel bir gol atarak takımının 1 puanı kazanmasında önemli rol oynamıştı.