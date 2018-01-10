Fehime ALASYA

Ülkede yapılan yanlış uygulamalardan dolayı fırın sektörü gibi birçok sektörün yok olmaya sürüklendiğini anlatan Gilanlı Ekmek Fırını Direktörü Ramadan Gilanlıoğulları, pek çok işletmenin gün be gün kepenkleri indirdiğini anlattı.

Gilanlı Ekmek Fırını yanında Gilanlı Bakery ile de eşinin pasta tatlı sektörüne atıldığını anlatan Ramadan Gilanlıoğulları, ADRES okuyucularının bu haftaki konuğu oluyor.

Gilanlı Ekmek Fırını’nın modern sistem ile çalıştığına dikkat çeken Gilanlıoğulları, “Fırınlarımız ısıyı direkt ekmeklere yansıtmıyor, taş fırın değildir, daha modern yapıda, ısıya duyarlı hassas fırınlardır. Bu bağlamda sağlık açısından daha özverili çalışıyoruz.” diyor.

Yıllardır Gilanlı Ekmek Fırını işletmeciliğini yapan Ramadan Gilanluoğulları, sadece Güzelyurt ve yakın çevresine ekmek dağıtımı yaptıklarını anlatıyor.

Ekmek ve çeşitleri üzerine üretim yapan firma, diyet ekmek, sandviç ekmeği ve bunun gibi pek çok çeşidi bünyesinde barındırıyor.

Zeytinli, pilavuna gibi çeşitleri sipariş üzerine yapan firma, Gilanlı Bakery ile de birçok pasta, pastiş türünü bünyesinde barındırıyor.

“NE BİR DENETLEYEN OLUYOR NE DE BİR SORAN…”

1989 yılından beridir fırıncılıkla uğraşan Gilanlıoğulları, nüfusun artmasına karşın Pazar paylarının küçüldüğünü ifade ediyor. Gilanlıoğulları, “Gerek insanların bireysel çıkarları, gerek yapılan yanlış uygulamalar bu sektörü de zora sokuyor. İnsanlar geçim derdine düşüp, bahçesindeki taş fırın ile ekmek yapıp satmaya başlıyor, bunu ek iş olarak ediniyor. Ne bir denetleyen oluyor ne de bir soran…” diyor…

“EN BÜYÜK SIKINTI GİRDİ MASRAFLARI VE HAKSIZ REKABET”

Bölgedeki üniversitelerin işleri olumlu yönde etkilediğini anlatan Gilanlıoğulları, sektördeki en büyük sıkıntının girdi masrafları ve haksız rekabet oluğunu anlatıyor.

Ülkede yapılan yanlış uygulamalardan dolayı fırın sektörünün de zarar gördüğünü anlatan Gilanlı Ekmek Fırını Direktörü Ramadan Gilanlıoğulları, nüfusun artmasına karşın işlerin giderek düştüğünden dert yandı.

Gilanlıoğulları, “Denetim eksikliği de büyük sorun. Şu an bünyemizde çalışan tüm elemanların yatırımlarını yapıyoruz, buna karşın yapmayan fırınlar bunu maliyetlerine yansıtıyor. Fiyat kırıp piyasayı düşürenler piyasayı olumsuz etkiliyor. Rekabet bu bağlamda değer kaybediyor” diyor.

“ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYORUZ”

Fırın sektöründe çalışabilecek yerli işgücü bulunamadığını ifade eden Gilanlıoğulları, “En sonunda bu işi yapan Kıbrıslı kalmayacak. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz, usta veya çalışan yok… Ara eleman yetiştiremiyoruz. Herkes üniversite bitirip devlete girmesi için çocuğunu yetiştiriyor…” diyor…

“GÜZELYURT’TA SEKİZ TANE FIRIN VARDI, ŞİMDİ ÜÇ FIRIN KALDI…”

Gilanlıoğulları şöyle devam ediyor; “Eskiden üreten var olurdu, şimdi yok oluyor. Haksız rekabet, girdi maliyetleri, un fiyatları, büyüyen Pazar, evde yapılan üretimler yüzünden bu sektör yavaş yavaş yok oluyor. Birçok sektörde benzer sıkıntılar var ve bu saatten sonra da önünü almak çok zor.

Her marketin bir de fırını var, insanlar gitmişken ekmeğini de oradan alıp çıkıyor. Her sektör kendi işini yapsa tüm işletmeler ayakta kalacak ama olmuyor… Güzelyurt’ta sekiz tane fırın vardı, şimdi üç fırın kaldı…”