GİGEM’den ‘canlı yayın’

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nden sosyal medya canlı yayın serilerine devam… “Covid-19’un Psikolojik Etkileriyle Başa Çıkmak”, bugün saat 20:00’de

Kıbrıs’ta 16-35 yaş arası gençlere çeşitli hizmetler sunan Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Covid-19 Pandemisi nedeniyle kapılarını bir süreliğine kapatmış olsa da faaliyetlerine tüm hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, Bir Adım Önde - Kariyer Günleri serisinin ikincisini İntergaz İletişim Sorumlusu Taner Altınar ile Facebook’tan canlı olarak yayınlayan ekip bu hafta da We Can Cope Cyprus (Baş Edebiliriz Kıbrıs) ekibinin üyeleriyle Covid-19’un Psikolojik Etkileriyle Başa Çıkmak adlı söyleşiyi yine Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlayacaklar.

We Can Cope Cyprus (Baş Edebiliriz Kıbrıs) kurucularından, Psikolog Evren Celal, Sağlık Psikoloğu Gülcan Garip ve Klinik Psikolog Simge Vural 3 Nisan 2020, Cuma günü saat 20:00’de canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar.

We Can Cope Cyprus (Baş Edebiliriz Kıbrıs) amacı nedir?

“Covid-19 (coronavirus) sağlık krizinden, hepimiz direk ya da dolaylı olarak etkilenmiş bulunmaktayız. Kriz dönemlerinde, sosyal ilişkilerin ve başa çıkma stratejilerinin güçlenlendirilmesi, insan hayatının daha kaliteli ve sağlıklı geçmesi için çok önemlidir. Bu zor zamanlar, bir grup gönüllü psikolog olarak bizi bir araya getirdi. Amacımız, bu kritik dönemde bize başvuranların bu zorlayıcı sağlık hadisesini psikolojik olarak daha rahat geçirmelerine gönüllü olarak destek olmaktır.”

Sunulan hizmetler nelerdir?

Psikososyal destek grupları:

COVID-19 (Coronavirus) sağlık krizinin yarattığı psikolojik olumsuzlukları paylaşmak ve kriz süreçlerinde yaşanabilecek psikolojik tepkiler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla kurulmuştur.

Psikososyal destek grupları haftada 2 kere olup, 5 bireyin bir araya gelerek bu zorlayıcı süreç ile ilgili tecrübelerini bir uzman eşliğinde paylaştıkları bir hizmettir.

Kısa süreli krize müdahale görüşmeleri:

Bireysel görüşmeler ihtiyaca göre 3 ile 6 seans arasında şekillenecektir. Görüşmeler, haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerde, Skype üzerinden online olarak gizlilik ve etik kurallara uygun şekilde düzenlenecektir. Bu görüşmelerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Cuma günü saat 20:00’de canlı yayında isminiz verilmeyecek şekilde yanıtlanmasını istediğiniz sorularınız varsa wecancope2020@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.