Gigem Gençlik Atölyeleri “Üretim” temasıyla başladı

Girne Belediyesi ve GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) iş birliğinde düzenlenen gençlik atölyeleri “Mesafeni Koru, Yaşama Katıl” sloganıyla ve “üretim” temasıyla başladı.

GİGEM ve Girne Belediyesi ile gerçekleştirilen Gençlik Atölyeleri’nin birinci gününde Girne Belediyesi ziyaret edildi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye binasının eko-çevre dostu tasarımı ve yapım aşamaları hakkında bilgilendirilen gençler, sonrasında belediyenin tüm bölümlerini gezerek Belediyenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Etkinliklerin ikinci gününde, “Mutlu Mahkûm” adlı atölye çalışması ve “Yaşayan Tablo” isimli drama atölyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında gençler, iletişim kurma, kendini ifade etme ve kolektif çalışmalar konusunda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinlikler yarın, “Batu Özsusuzlu ile Nasıl Youtuber Olunur” söyleşisiyle devam edecek.