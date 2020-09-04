GİGEM, Akdeniz sahilinde temizlik yaptı

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Akdeniz Kaplumbağa Koruma Sahilinde temizlik yaptı.

GİGEM’den verilen bilgiye göre, GİGEM, Sıfır Atık Kıbrıs ve Lapta Belediyesi işbirliğiyle “Clean Fest” düzenledi.

GİGEM üyeleri, Akdeniz köyünü ziyaret etti, ardından Akdeniz Kaplumbağa Koruma Sahilinde temizlik yaptı ve sahilden 306 kilo plastik atık topladı. Etkinliğe katılanlar yavru yeşil deniz kaplumbağasının denizle ilk tanışmasına da tanıklık etti.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteriyor.