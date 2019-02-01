Lefkoşa'da Gifa Airways isimli iş yeri kurşunlandı. Olayda iş yeri çalışanı Serkan Kısa yaralandı.

Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından ateşli silah ile ateş açıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,olayda iş yeri çalışanı 45 yşındaki Serkan Kısa sol el bileğinden yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Kısa'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis şu açıklamayı yaptı:



"1.2.2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından ateşli silah ile ateş açılmıştır. Olayda iş yeri çalışanı Serkan Kısa (E-45) sol el bileğinden yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ

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