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Gifa Airways'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gifa Airways'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat’ta  gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili  yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı

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Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat’ta  gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili  yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili M.O.’nun (E-27) tutuklandığını duyuruldu.

E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37)  ise daha önce tespit edilerek,  tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ediyor.
 

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