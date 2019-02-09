Gifa Airways'e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Gifa Airways isimli iş yerine 1 Şubat’ta gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğuna inanılan bir kişi daha tutuklandı.



Polisten yapılan açıklamada, olayla ilgili M.O.’nun (E-27) tutuklandığını duyuruldu.



E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen ve bir kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) ise daha önce tespit edilerek, tutuklanmıştı.



Soruşturma devam ediyor.

