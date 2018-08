Gidişat Lute'un raporuna bağlı

Kıbrıs sorununa müdahil tarafların hepsinin, Eylül ayının son 10 gününde New York’ta bulunacağı, fakat müdahil tarafların hepsinin Eylül ayında New York’ta bulunacak olmasının, müzakerelerin yeniden başlamasını öngörmediği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “Hepsi New York’ta Olacak- Kıbrıs Sorunundaki Müdahillerin Varlığı Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Haber Vermiyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı arasında ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis arasında New York’ta bir görüşme yapılmasının ise, olumlu bir gelişme olabileceğini kaydetti.



Fakat bunun da tek başına müzakerelerin yeniden başlaması anlamına gelmeyeceğini yazan gazete, “Lefkoşa’daki diplomatik kaynakların, iki liderin de New York’ta bulunacağı eylülün son haftasında, BM Genel Sekreterinin ayrı görüşmelerin haricinde, ortak bir görüşme yapılması için girişimde bulunmasını ise ihtimal dışında bırakmadıklarını” belirtti.



“Aynı çevrelerin, iki liderin görüşmesinin tek başına müzakere masasına dönüş anlamına gelmeyeceğine işaret ettiklerini” kaydeden gazete, gelişmelerin gidişatının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un müdahil taraflarla gerçekleştireceği temasları tamamlamasıyla birlikte, Guterres’e vereceği mesajlara bağlı olacağını vurguladı.



Bilindiği üzere, geriye Lute’un Londra, Atina ve Brüksel’e yapacağı ziyaretler kaldığını ifade eden gazete, ortaya çıkabilecek üç olası sonucu kısaca şöyle sıraladı;



“Birincisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iki lideri çağırıp, kendilerini Lute’un değerlendirmelerine göre, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olanaklarının neredeyse olmadığı konusunda bilgilendirmesi, akabinde liderleri durumu gözden geçirmeye devam etmeye çağırması ve müzakere masasına dönmeye hazır oldukları konusunda anlaştıkları zaman, bunun hakkında kendisini bilgilendirmeleri.



İkincisi, BM Genel Sekreterinin müdahil tüm taraflarla ayrı ayrı görüşüp, iki liderle ortak görüşmeden kaçınması ve (BM Genel Sekreterinin) ayrı yapılacak bu görüşmeleri, Kıbrıs sorunundaki kendi mesajlarını vermek ve özellikle (taraflardan) müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını sürdürmelerini istemek için kullanması.



Üçüncü ise, müzakerelerin yeniden başlamasının kolaylaştırılması için, Türk tarafının taleplerinden bazılarını memnun edecek şekilde hareketlerde bulunulması. Bu ise, Crans Montana’da bildiğimiz şekilde olguların değişmesi anlamına geliyor.”



Fakat her şeyin havada olduğunu, çünkü müzakerelerin gelişiminin, Lute’un kayda geçireceği ve BM Genel Sekreterine sunacaklarına bağlı olduğunu yineleyen gazete, Lute’un Guterres’i müzakerelerin yeniden başlaması olanağı konusunda ikna etmesi durumunda, Guterres’in bunu deneyeceğini belirtti.



Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurul toplantısı çalışmalarına katılmak için 23 Eylül’de New York’a hareket edeceğini de haber veren gazete, Anastasiadis’in 29 Eylül’e kadar New York’ta kalacağını ekledi.



Gazete haberinde, Yenidüzen gazetesinin Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın Eylül ayında New York’a gideceği ve ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşeceği konusundaki haberine ve Kıbrıslı Rum lider Mustafa Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada söylediklerine de yer verdi.



Alithia gazetesi ise “Eylül’de New York’ta Randevu?” başlıklı haberinde, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin dün yayımladığı bir habere atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Eylül ayının ikinci haftasında (büyük ihtimal 11 Eylül’de), bölgede gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmek için, Atina’da bulunmasının beklendiğini yazdı.



Gazete Lute’un aynı günlerde (Atina’ya gitmeden önce veya gittikten sonra) Londra ve Brüksel’de bulunacağını da kaydetti.



Bu arada gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Lute ile görüşmesinden önce, yeni Yunanistan büyükelçiliğinin açılışı için 4 Eylül’de İzmir’de bulunacağını ve İzmir’de bulunduğu sırada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüşeceğini yazdı.



Gazete Kocias ile Çavuşoğlu’nun, Eylül ayı sonunda New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde görüşmesinin beklendiğini de ekledi.



Yenidüzen’in haberi ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması Politis’te “Akıncı Eylül Sonunda New York’ta- Kıbrıs Türk Lider Bir Sonraki Adımların Lute’un Temaslarının Tamamlanmasının Ardından Ele Alınacağını Söylüyor”, Haravgi’de ise “İlgili Tüm Taraflar Eylül Sonunda New York’ta- Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı BM Genel Sekreteriyle Görüşmeler Olacağını Söylüyor” başlıklarıyla yer aldı.