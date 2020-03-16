"Gidenler gelenlerden kat kat fazla"

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 10-15 Mart tarihleri arasında Ercan Havaalanı'nda gözle görülür bir yoğunluk yaşandığını son üç gündür yurt dışında okuyan öğrencilerin de KKTC’ye giriş yapmaya başladığını kaydetti.

Gelişlerde düşüş olduğunu ifade eden Sofi, gidenlerin kat kat fazla olduğunu ifade etti.

Devrim DEMİR

‘Corona Virüsü’ (COVID 19) salgını yolcu trafiğinde girişlerin artmasına neden oldu.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 10-15 Mart tarihleri arasında Ercan Havaalanı'nda gözle görülür bir yoğunluk yaşandığını son üç gündür yurt dışında okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin de KKTC’ye giriş yapmaya başladığını kaydetti.

Gelişlerde düşüş olduğunu ifade eden Sofi, gidenlerin kat kat fazla olduğunu ifade etti.

Ercan Havaalanında 10-15 Mart tarihleri arasında gidişlerde yaşanan yoğunluk dün de gün boyu sürdü.

Ülkede bulunan ve karantinada olmayan yabancı turistler de 14 Mart tarihi itibarı ile ülkelerine dönerken, yurt dışında özellikle İngiltere’de okuyan öğrenciler Cumartesinden itibaren ülkeye giriş yapmaya başladı.

Sivil Havacılık ve Ercan İşletmeleri alınan tedbirle doğrultusunda işlerini yürütmeye devam ederken, Havaalanı içinde bulunan kiralık araç şirketlerine ait ofislerde dün kepenk indirdi.

Havaalanı içinde özellikle yolcu gidiş bölümünde birçok Dutty Free mağazasının dün hizmet vermediği gözlemlendi.

Gidişlere ek seferler kondu…

Ercan Havaalanı dün yine yolcu akınına uğradı. Ülkede özellikle öğrenciler, dün sabah itibari ile çıkış yapmak için alana koştu. Aşırı kalabalık dün gün boyu sürdü. Tarifeli seferler normal seyrederken, gidişlere ek seferler kondu.

Gidenlerden gelenlerden kat kat fazla…

10 Mart tarihinde ülkede Covid-19’un görülmesinin ardından hava alnı ve limanlardan çıkış yapanlar gözle görülür şekilde artış gösterdi. Ülkede özellikle üniversite eğitimi gören öğrencilerin çoğunlukta olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 10-15 Mart tarihleri arasında Ercan Havaalanında gözle görülür bir yoğunluk yaşandığını son üç gündür yurt dışında okuyan öğrencilerin de KKTC’ye giriş yapmaya başladığını kaydetti.

Gelişlerde düşüş olduğunu ifade eden Sofi, gidenlerin kat kat fazla olduğunu ifade etti.

Sofi: “Fiziki koşullar sıkıntı yaratıyor”

Mustafa Sofi, Ercan Havaalanının kapasitesine dikkati çekerek, son günlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle fiziki yapıdan ötürü sıkıntı yaşandığını belirtti.

Sofi, Ercan İşletme personeli ve Sivil Havacılık Dairesi personelinin tam gün hizmet vermeye devam ettiğini kişisel önlemlerini aldıklarını mesai çalışanlara düzenleme getirildiğini, vardiya çalışanların ise aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.