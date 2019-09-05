Gıdalarla ilgili tasarı görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, “Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi”, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığında, toplanan komite, toplantısına davetli olarak çeşitli kurumlardan temsilciler de katılarak görüş ve öneriler sundu.

UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığındaki komiteye UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Jale R. Roger ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan’ın yurtdışında, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ise izinli oldukları için toplantıda yer almadığı belirtildi.