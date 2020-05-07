Gıda sektörü sağlık kontrolünde

Sağlık Baknlığı 11 Mayıs’ta faaliyete geçmesi planlanan, yerinde teslim ve paket servis yapacak olan restoran, cafe ve büfe çalışanlarının covid-19 testleri yapılmaya bugün de devam ettiğini duyurdu. Lefkoşa Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen testler için, gıda sektörü çalışanlarından bugün gün boyunca kan örnekleri alınacağı belirtilirken, gıda sektörü için testlerin yarın ve ilerleyen günlerde randevu usulüyle devam edeceği açıklandı.