Gıda Mühendisleri Başkanı Sıdıka Can oldu

Gıda Mühendisleri Odası’nın iki yıl görev yapacak yeni yönetimi belirlendi. Odanın geçtiğimiz gün yapılan genel kurulunda Başkanlığa Sıdıka Can getirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, “Özge Macila, Beste Öymen, Yağmur Özçelebi ve İhsan Erol Özçil” olarak açıklanırken; Gizem Serdar’ın ve Saba Zaheer’in yedek üye olduğu belirtildi. Mustafa Akçaba ile Oya Fedai, Denetleme Kurulu üyeleri oldu.

Gıda Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni dönemin hedeflerine de işaret edildi.

Açıklamada, “Özellikle Ekim 2014’te Genel Gıda ve Yem Yasası olarak yürürlüğe giren ancak eksik tüzüklerinden dolayı işlevsel olmayan yasanın alt tüzüklerinin tamamlanması, yasanın uygulanır olması ilk ve en önemli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerine yer verildi.

Sağlıklı beslenmenin en temel haklardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu hakkın toplumun her kesimine ulaşabilmesi için yasa, uygulama ve denetim aşamalarında çalışmaktan kaçınmayacağız” vurgusunda bulunuldu.

Gıda güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi, uygulanabilmesi konusunda sürecin takip edileceği de belirtildi.