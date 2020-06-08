"Gıda güvenliğinin öneminin farkındayız"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın gıda güvenliği konusunda ciddi adımlar attığını kaydederek, ilgili kesimleri de sorumlulukla hareket etmeye çağırdı.

Tarım Bakanı Oğuz, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz, bakanlığın ve ilgili dairelerin gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasında, hayvan sağlığının korunmasında, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde, hayvan refahının sağlanmasında, gıdaların satış yerlerinin denetlenmesinde, çiftçi eğitimlerinde, sebze ve meyvelerdeki kalıntı analizlerinde, sertifikalı üretimde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Covid-19 sürecinde denetimlere ve çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirten Oğuz, vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak, gıda güvenliğinin öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “Gıda güvenliği konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirirken, çok dikkatli davranıyor ve bu konuda en küçük hatayı kabul etmiyoruz. Bizler bu konuda ciddi adımlar atarken, gıda güvenliği ile ilgili tüm kesimleri sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.