“Gıda Güvenliği” ön planda tutuluyor

Mehmetçik Belediyesi, Üzüm Festivali’nde gıda güvenliğinin sağlanması için önlemler alındığını açıkladı.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, festival kapsamında sunulacak ürünlerin kalitesi ve güvenliğinin Mehmetçik Belediyesi tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Satılacak üzüm sucuklarının Devlet Laboratuarı’nda analiz ettirildiği, bu analizlerin festival süresince de örnekler alınarak yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Amacımız halkımıza güvenli ürün satışını sağlamaktır” denildi.



“Dokuz üründen, sekizi temiz”

Bu bağlamda 31 Temmuz’da belediye ekiplerince, “Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı”nda üzüm sucuğu satışı yapacak kayıtlı üreticilerden alınan numunelerin Devlet Laboratuarı’nda tahlil edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan tahliller sonucunda Naci Hepşen, Adnan Mihmat, Mehmet Ziya Tolgan, Meryem Müderrisoğlu, Soner Sarı, Ali Erbilen, Osman Sözalp, Ayşe Gülyaz’ a ait Üzüm sucuğu numunelerinin temiz çıktığı belirtildi.

Öte yandan Yücel Mıstıki’ye ait numunelerde sakaroz katkı maddesine rastlandığı kaydedilen açıklamada ilgili kişinin kayıtlı yerli üretici kapsamından çıkartıldığı ve bundan böyle Üzüm Festivali’nde ve Cittaslow market satış reyonlarında satış yapamayacağı kaydedildi.