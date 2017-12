Gıda denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 4-7 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerin gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden; Elma Çeşitleri, Arpa, Kırmızı Acı Pul Biber, İsot, Kırmızı Tatlı Pul Biber, Buğday, Çeri Domates, Armut,Üzüm Çeşitleri, Buğday Unu, Ekmeklik Buğday ve Biber Çeşitleri olmak üzere 40 numuneden 39’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Dereotu, Pazı, Sivri Biber, Marul, Ispanak, Patates, Pancar, Enginar(İhraç, Kabak, Kereviz, Brokoli, Patlıcan, Fasulye ve Sarma olmak üzere 26 numunenin 25’i temiz, 1 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber bu hafta yapılan analizde limit altına inmesinden dolayı bu ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan İncirli’de Menteş Sertçe’ye ait Pancarın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

İthal Ürünlerde SVS Tic. Ltd ait Elma(Golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Tük İthal Arpa Temiz

2 Baharyolu İthal K.Acı Pul Biber Temiz

3 Baharyolu İthal İsot Pul Biber Temiz

4 Baharyolu İthal K.Tatlı Pul Biber Temiz

5 Başpınar Co Ltd İthal Buğday Temiz

6 Arnet Ltd. Şti. İthal Buğday Unu Temiz

7 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm(R.G) Temiz

8 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Sultani Temiz

9 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

13 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz

14 SVS Tic Ltd İthal Üzüm Sultani Temiz

15 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Limit Üstü

16 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz

17 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

18 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

19 Selgün Ticaret İthal Üzüm(Siyah) Temiz

20 Unipars Paz. İthal Kır.Pul Biber Temiz

21 Selgün Ticaret İthal Armut Temiz

22 Akari Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

24 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

25 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

27 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

28 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Temiz

29 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

30 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Starking) Temiz

33 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Temiz

34 Erol Şah İthal Acı Pul Biber Temiz

35 H.Mehmet Karaca İthal Pul Biber Temiz

36 SVS Tic. Ltd İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

37 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Gala) Temiz

38 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Arap Kızı) Temiz

39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

40 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

41 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz

42 Mehmet Akkoyun Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz

43 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz

44 Meryem Açıkyıldız Ahna Ispanak Temiz

45 Canan Arapbayram İncirli Patates Temiz

46 Ali Dursun İncirli Patates Temiz

47 Remzi Bayır Düzce Pancar Temiz

48 Menteş Sertçe İncirli Pancar Limit Üstü

49 Aytaç Özcezarlı İncirli Ispanak Temiz

50 Ramazan Karataş Mağusa Pazı Temiz

51 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Temiz

52 Ufuk Potak Mağusa Sivri Biber Temiz

53 Aytaç Yeğen Akova Enginar(İhraç) Temiz

54 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Domates Temiz

55 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Kabak Temiz

56 Hülya Kaygül Yeşilırmak Marul Temiz

57 Hülya Kaygül Yeşilırmak Fasulye Temiz

58 Bulut Ekici Yeşilırmak Fasulye Temiz

59 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Sarma Temiz

60 Aytul Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Sarma Temiz

61 Ahmet Uzun Ozanköy Patlıcan Temiz

62 Serpil Bayur Ozanköy Kereviz Temiz

63 Serpil Bayur Ozanköy Brokoli Temiz

64 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar(İhraç) Temiz

65 Emirali Kırşan İskele Enginar(İhraç) Temiz

66 Cemal Duba İskele Enginar(İhraç) Temiz