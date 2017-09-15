GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 8 Eylül-14 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar şöyle:

İthal ürünlerden soya küspesi, nektarın, şeftali, elma çeşitleri, havuç, kırmızı Şili biber, domates, üzüm, lahana çeşitleri, şaraplık siyah üzüm üzüm, taze fasulye ve armut olmak üzere 53 numunenin 49'u temiz, 4 ürün limit üstü çıktı.

Limit üstü çıkan Onbaşı işletmeleri Ltd.'e ait domates menşei iade edildi.

Kemal Palamut Ltd.'e ait şeftali, SVS Tic. Ltd.'e ait şeftali ve Elma Golden imha edildi.

Yerli ürünlerden, nar, domates, biber çeşitleri, verigo üzüm, maydanoz, salatalık ve nane olmak üzere 15 numunenin 11'i temiz, 4 ürün limit üstü çıktı.

Gayretköy’de Turan Yeşilyayla'ya ait biber, Yayla’da Cengiz Kamber'e ait verigo üzüm 2. alımda da limit üstü çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Bu hafta Bostancı da Ayşe Değirmenciye ait nar ve Alsancak’ta Mustafa Muti'ye ait nane yapılan analizde limit üstü çıktı. Bu ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Lapta da sakin Mehmet Dolmacı’ya ait biber çeşitleri ve Cengizköy de Erdinç Yönel'e ait maydanoz bu hafta yapılan analizde temiz olup ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

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