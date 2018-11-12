GHE’nin başına ‘GÖKTAŞ’ı düştü: 5-0
K-Pet Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Göktaş’ın yıldızlaştığı maçta Girne Halk Evi’ni farklı mağlup etti
K-Pet Süper Lig’de 8’inci hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Baf Ülkü Yurdu gövde gösterisi yaparak sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golleri Mehmet Göktaş (3), Joseph Obidiaso ve Ahmet Hatay kaydederken, ev sahibi ekip maçın ilk dakikalarında Ahmet Hatay’ın ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. Baf Ülkü Yurdu aldığı galibiyetle puanını 17’ye yükseltirken, Girne Halk Evi 6 puanda kaldı. Güzelyurt temsilcisi 9’uncu haftada lider Yenicami’ye konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.
STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Olgun Canik
BAF ÜLKÜ YURDU
Erdoğan Nay
Erdinç Börekçi
(Dk.82 Ali Duran)
İbrahim Hatay
Joseph Obidiaso
Lawal Murtadah
Ahmet Hatay
Hasan Sedatgil
Berk Şen
Azat Tip
(Dk.65 Tahsin)
Fikri Arslan
(Dk.65 Solomonson)
Mehmet Göktaş
TD: Kemal Yürekli
GİRNE HALK EVİ
Okyanus Öndağ
Salahi Güney
(Dk.77 Özgür Gül)
Talip Kasımoğlu
Mahmut Erkan
Yaşar Solel
James Akpama
William Boris
(DK.59 Yankı)
Lawrance Ogbe
Ousseynou Ndoye
Deniz Kurtay
(Dk.53 Şenol)
Ertaç Taşkıran
TD: Serhat Deniz
GOLLER: Dk. 30, 84 ve 87 Mehmet Göktaş, Dk.77 Ahmet Hatay, Dk.82 Joseph Obidiaso (Baf Ülkü Yurdu)