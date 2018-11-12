GHE’nin başına ‘GÖKTAŞ’ı düştü: 5-0

K-Pet Süper Lig’de 8’inci hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Baf Ülkü Yurdu gövde gösterisi yaparak sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu’na galibiyeti getiren golleri Mehmet Göktaş (3), Joseph Obidiaso ve Ahmet Hatay kaydederken, ev sahibi ekip maçın ilk dakikalarında Ahmet Hatay’ın ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. Baf Ülkü Yurdu aldığı galibiyetle puanını 17’ye yükseltirken, Girne Halk Evi 6 puanda kaldı. Güzelyurt temsilcisi 9’uncu haftada lider Yenicami’ye konuk olurken, Girne Halk Evi de kendi evinde Mağusa Türk Gücü’nü ağırlayacak.

STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Olgun Canik

BAF ÜLKÜ YURDU

Erdoğan Nay

Erdinç Börekçi

(Dk.82 Ali Duran)

İbrahim Hatay

Joseph Obidiaso

Lawal Murtadah

Ahmet Hatay

Hasan Sedatgil

Berk Şen

Azat Tip

(Dk.65 Tahsin)

Fikri Arslan

(Dk.65 Solomonson)

Mehmet Göktaş

TD: Kemal Yürekli

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ

Salahi Güney

(Dk.77 Özgür Gül)

Talip Kasımoğlu

Mahmut Erkan

Yaşar Solel

James Akpama

William Boris

(DK.59 Yankı)

Lawrance Ogbe

Ousseynou Ndoye

Deniz Kurtay

(Dk.53 Şenol)

Ertaç Taşkıran

TD: Serhat Deniz

GOLLER: Dk. 30, 84 ve 87 Mehmet Göktaş, Dk.77 Ahmet Hatay, Dk.82 Joseph Obidiaso (Baf Ülkü Yurdu)

